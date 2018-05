Vissenbjerg: Høj hastighed og trafikmængden på Middelfartvej kan få ventetiden til at føles meget lang for de trafikanter, der kommer ad Nørregade eller Gadsbøllevej for at køre ud på hovedvejen. I dag et almindeligt kryds uden nogen former for regulering, men står det til Miljø, Teknik og Planudvalget, så skal der laves en rundkørsel for at få en bedre afvikling af trafikken.

- Hvis man skal udpege et sted til den næste rundkørsel, så er det der. Det er det største trafikale knudepunkt, og det vil gøre det nemmere at komme ud fra Grøftebjergvej og løse venstresving for biler, der kommer fra Nørregade, fastslår udvalgsformand Dan Gørtz (V).

Udvalget har også set på andre muligheder, dels et shuntspor, det svarer til et tilkørselsspor på motorvejen, dels et signalanlæg med og uden svingbaner til mellem 1,5 og 3,9 mio. kroner. Men det er altså rundkørslen til godt fire mio. kroner, der får det blå stempel.