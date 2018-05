Særbehandling hjælper ikke på ligestilling

Skole: Tekla Canger filosoferer over problemet med den feminiserede skole i avisen Danmark den 16. maj, og at drenge får lavere karakterer end pigerne. Hun beskriver fint, hvordan særbehandling og fokus på denne "lille forskel" ikke har løst problemet. Det har måske endda gjort det værre.

Præcis den samme beskrivelse kunne man have lavet af f.eks. kvinders lønsituation. Den fokus og opmærksomhed, man har givet kvindens gennemsnitligt lavere løn og de særregler, der er opsat, har ikke løst problemet. Forskellen består, og med præcis samme begrundelse, som Canger beskriver: Nu bliver alle jo opmærksomme på at der er forskel og at der er særlige problemstillinger ved at ansætte kvinder.

I begge tilfælde var løsningen snarere at lade være med at bekæmpe ulighed med særbehandling. Lighed i resultatet kan aldrig opnås, uanset hvordan vi vender og drejer det. Mennesker er forskellige - både indenfor kønnet og imellem dem. Det må og skal være lighed i muligheder, der er målet. Så er det op til den enkelte at få det bedste ud af det udgangspunkt.