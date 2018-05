S vil lave sortliste: Illegalt arbejde skal kunne lukke firmaer

Arbejdskraft: Illegal arbejdskraft er et voksende problem. Antallet af sager sætter rekord og sanktionerne har ikke den ønskede effekt.

Socialdemokratiet har derfor fremlagt flere forslag, der skal sætte en stopper for denne udvikling.

For det første mener vi, at virksomhedsejere, der gør brug af illegal arbejdskraft, skal kunne fratages deres ret til at drive virksomhed i en periode.

For det andet foreslår vi, at der oprettes en sortliste. Virksomheder, der ikke overholder reglerne, skal i et par år være uden mulighed for at byde ind på offentlige byggeprojekter. Så kan virksomhederne nå at få styr på reglerne, mens danskerne undgår at være til grin for egne skattekroner.

For det tredje bør regeringen komme op i omdrejninger. I februar blev vi enige om, at bødestraffen for brug af illegal arbejdskraft skulle sættes op. Ambitionen var, at det skulle træde i kraft pr. 1. juli 2018. Men når det gælder bekæmpelse af illegal arbejdskraft, arbejder regeringen i snegletempo.

Når Mette Frederiksen bliver statsminister, vil beskyttelsen af almindelige lønmodtagere og lovlydige virksomheder blive prioriteret langt højere.