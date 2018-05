Skævhed i mediedækningen af hele Danmark løses ikke ved at lave flere medier

Medieskævhed: "Provinsen skal stoppe med at jamre over at blive overset. Lav jeres egne medier i stedet for at pukke på københavnerne."

Sådan lyder titlen på et debatindlæg bragt på Fyens.dk den 7. maj. Indlægget er skrevet af forfatter, debattør og journalist Egon Clausen. I korte træk går det ud på, at "de utilfredse folk fra provinsen" skal tage ved lære af den lille københavnske radio Den2radio, der ifølge skribenten har drevet radio i 10 år uden en eneste offentlig støttekrone.

Læren af historien om den lille radiokanal på det ydre Nørrebro er, ifølge Egon Clausen, at provinsen skal stoppe deres jammer og udflytningsplaner for i stedet bare at lave deres egne medier. At skabe bedre grobund for medieiværksætteri i de danske landdistrikter er langt fra en dårlig idé.

Sagen er bare den, at private medieiværksættere ikke løser den geografiske skævvridning, der præger det public service-mediebillede, som skal levere indhold til hele befolkningen.

Derfor er Clausens 'lav jeres egne medier-opsang' ikke en løsning på det rigtige problem.

I sin fortælling om den fri og uafhængige radio glemmer Clausen nemlig en væsentlig detalje. Når politikerne på Christiansborg i disse uger debatterer det kommende medieforlig ud fra forslag som bl.a. at flytte Radio24Syv til Aarhus, handler det om at skabe et public service-mediebillede, der afspejler hele Danmark.

Det er en grundpræmis, Clausen overser bevidst eller ubevidst.

Public service-medierne har historisk set været en garant for sammenhængskraften i Danmark. Og dét er omdrejningspunktet for debatten om at flytte mediearbejdspladser væk fra hovedstaden og ud i resten af landet.

Lige nu hersker en geografisk skævvridning af dimensioner i det danske public service-landskab. Hos DR har man fx placeret 2.763 årsværk i København mod to årsværk i landets femtestørste by Esbjerg. I Odense, landets tredjestørste by, ligger 36 årsværk. Historien om TV2's hovedkanal afspejler samme centralisering; i 2013 tippede balancen i antallet af ansatte i hhv. København og Odense til fordel for hovedstaden.

Journalistik bliver præget af de områder, man færdes i. Når der er så voldsom en geografisk ubalance i placeringen af arbejdspladser og journalister, præges dækningen af det. Og det ér oplevelsen i mange provinsområder, at hovedstadens journalister ikke beskriver den virkelig, de selv oplever.

Her kommer vi til den grundpræmis, Egon Clausen ignorerer: Placeringen af hele landets public service-arbejdspladser er en demokratisk diskussion. For hvor placerer vi de goder, der skal komme os alle til gavn?

Egon Clausen skriver også, at "til foreninger som Danmark på Vippen og Landdistrikternes Fællesråd er der bare at sige: Stop den negative grøftegravning. Vær konstruktiv og se at komme i gang med jeres eget."

Kommentaren må efterlade mange danske borgere i ikke bare dyb forundring, men også med en dårlig smag i munden. Det svarer til at sige, at man ikke skal begræde, at ens børn ikke længere kan komme i folkeskole, fordi den lokale folkeskole har drejet nøglen om, og bussen er stoppet med at køre til den, der ligger en time væk.

Bevares, man kan jo bare lave sin egen skole. Hvilket flere lokalsamfund i øvrigt gør. Men pointen er ens, uanset om det handler fælles velfærd eller public service. Det tilhører os alle sammen, er betalt af os alle sammen og er til for os alle sammen.

Hos Landdistrikternes Fællesråd har vi ikke til ærinde at grave grøfter eller indføre strafaktioner over for medierne i København. Vi mener faktisk, at land og by er hinandens forudsætninger. Vi mener også, at mediedækningen bør afspejle og udøves fra både land og by.

Problemet med den geografiske ubalance i det danske public service-landskab løses ikke ved at skabe flere medieiværksættere. Det løses ved et politisk ansvar, der prioriterer public service for hele landet fra hele landet.