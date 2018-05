Medier: Der er mange udsendelser både i radio og TV, hvor der tales dansk med et vist anstrøg af nydansk. Der er dog i sandhed også en hel del, der netop rummer overgemte og genbrugte udenlandske udsendelser - især i TV. Og fremmedsprogene har også en god slagside mod det engelsk/amerikanske. De internationale mediegiganter vil have let ved at tage over - ikke mindst så længe de eksisterende programflader fortsætter.

Selv personer med en vis indflydelse i DR synes at have konstateret, hvad en stor del af befolkningen har oplevet - uden at have haft den samme adgang til seriøse registreringer - nemlig, at der er en ulighed mellem københavnsområderne og provinsen, når det gælder indholdet i udsendelserne.

Ikke at ville vedgå dette, og at der burde være muligheder for en stærk kvalitetsforbedring - trods nedskæringer, er brandærgerligt. En sådan kvalitetsforbedring burde være et must for de meget dygtige professionelle ansatte og en selvfølge at kunne spotte for dem.