Formand for foreningen Pårørende i Danmark, Marie Lenstrup, kalder det for hul i hovedet, at Social- og Sundhedsudvalget i Assens Kommune foreslår at spare pårørenderådgivningen væk.

