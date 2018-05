73-årige Birgit Miller frygter, flere pårørende vil blive syge, hvis forslaget om at spare pårørenderådgivningen væk vedtages. Hun havde selv stor glæde af rådgivningen, da hendes mand blev alvorligt syg med hjernebetændelse og siden døde.

Ørsted: Alene og hjælpeløs. Sådan følte 73-årige Birgit Miller fra Ørsted sig, da hendes mand Preben for mere end tre år siden blev alvorligt syg med hjernebetændelse. Men i løbet af sygdomsforløbet blev hun kontaktet af Assens Kommunes pårørenderådgiver, som hjalp hende igennem det årelange sygdomsforløb og til sidst tabet af Preben, som gik bort i efteråret. En hjælp, hun i dag er meget taknemmelig for. “ Situationen var meget værre, end noget jeg har oplevet før, fordi det var så langt et sygdomsforløb. Jeg kunne selv blive kørt ned, hvis jeg ikke havde haft nogen at snakke med. - Birgit Miller. - I tre år var Preben meget syg i hjernen, og den periode var rigtig svær. Jeg anede ikke, om der gik 15 år eller tre dage. Det er så frygtelig en situation at være i, og jeg følte virkelig, jeg stod alene med det, selvom jeg har familie og alt muligt. Der var det godt at kunne snakke med Helle (pårørenderådgiveren, red.), som hører og ser så meget. Hun blev ikke chokeret over at høre, alt det jeg kunne fortælle. Hun lyttede, vejledte og kunne guide mig videre i systemet, siger Birgit Miller. Birgit Miller deltog også i flere foredrag, som pårørenderådgiveren arrangerede, og mødte på den måde mange andre i samme båd. Men det var de personlige snakke med pårørenderådgiveren, der gjorde den største forskel. - Situationen var meget værre, end noget jeg har oplevet før, fordi det var så langt et sygdomsforløb. Jeg kunne selv blive kørt ned, hvis jeg ikke havde haft nogen at snakke med. Men på grund af pårørenderådgivningen, og de oplysninger jeg fik der, følte jeg mig ikke længere så alene, siger hun.

- Skyder sig selv i foden

Birgit Miller mener, politikerne skyder sig selv i foden, hvis de gør alvor af Social- og Sundhedsudvalgets forslag om at spare pårørenderådgivningen væk i forbindelse med genopretningsplanen. En plan der udspringer af, at udvalget skal spare 26 millioner kroner, før budgettet igen hænger sammen. - Det er noget af det mest tåbelige, de kan gøre. De skyder sig selv i foden. De pårørende får det bare værre og værre, og nogle bliver syge af det pres, de er under, siger hun og fortsætter: - Hvad jeg set af pårørende, der har haft det ad pommern til. Det er mange. Det er uendelig hårdt, og jeg tror på, det hjælper med pårørenderådgivning. Det tager ikke sorgen og elendigheden, men det har i hvert fald hjulpet mig. Birgit Miller fortæller, at hun, på trods af savnet, har det godt i dag. - Jeg er startet på et nyt liv. Alene, men det må være det. Jeg er meget aktiv. Lige nu bruger jeg meget tid på at lave mad. Jeg har påtaget mig rollen som madmor for alle håndværkerne, der er ved at bygge det nye træningscenter op i Glamsbjerg. Det er meget sjovt. Det hjælper dem, men også mig selv, siger hun.

Udspil kommer til juni