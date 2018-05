Johnny Nielsen, indehaver af firmaet WeCoverYou med base i Øksnebjerg fem kilometer øst for Assens, vil gerne åbne en ny butik i Assens.

WeCoverYou er Danmarks førende virksomhed inden for salg af tilbehør til smartphones og Ipads samt reparationer af tablets, og Johnny Nielsen er fast besluttet på, at firmaet snart skal være repræsenteret på et centralt sted i Assens med den første af en række nye butikker med navnet WeCoverYou Mini.

Men Johnny Nielsen er løbet ind i et problem. Han kan ikke skaffe kvalificeret arbejdskraft til reparationsværkstedet i Assens.

- Det er helt sikkert, at vi vil åbne butik i Østergade i Assens inden længe. Hvornår kan jeg ikke sige, for jeg leder stadigvæk efter en medarbejder, der kan reparere smartphones. Det er endnu ikke lykkedes mig at finde sådan en person her i området. Jeg har søgt i aviser og via opslag på Facebook, men indtil videre uden held. Udfordringen er, at der jo ikke findes nogen særlig uddannelse inden for området. Derfor skal vi ofte have fat i de helt unge og lidt nørdede personer til disse opgaver, og ham eller hende har jeg altså endnu ikke fundet, siger Johnny Nielsen.

WeCoverYou flyttede for halvandet år siden adresse fra Tietgenbyen ved Odense til Kohavegård på Odensevej ved Øksnebjerg uden for Assens.

Her beskæftiger virksomheden seks personer med pakning af artikler fra salg fra webshoppen samt support af WeCoverYou's ti forretninger, der ligger spredt ud over landet.