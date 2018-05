Filmanmeldelse

David Leitchs tegneseriefilmatisering former Marvels evige fortælling om superheltetruppen som familieenhed til et brutalt og selvironisk metagenrestykke. Der er kulørt splatter, nørdet indforståethed og penisvittigheder ad libitum.

Film: Efter tabet af kæresten Vanessa og slut på udsigten til en familieforøgelse har lejesoldaten Wade ikke længere noget at leve for. Et mislykket selvmordsforsøg på toppen af 1000 liter raketbrændstof sender ham i armene på superheltegruppen X-Men. Hvor han, trods sin uregerlige natur, bydes velkommen og tilbydes en praktikplads.

Praktikperioden ender brat med en enkeltbillet til fængslet Fryseboksen, hvor regeringen placerer de mutanter, de ikke kan kontrollere. Her ser Wade muligheden for soning ved at beskytte en omsorgssvigtet dreng med superkræfter mod den tidsrejsende mutant Cable, der ønsker at gøre kort proces med den forvirrede knægt.

Tegneseriegiganten Marvels figurer har et urokkeligt fundament i det menneskelige. Gennem årtier har selskabet forstået, at det at fortælle historier om helte med overnaturlige evner lige så meget handler om at spejle det menneskelige og den samtid, serierne er skabt i.

Siden Marvel i 60'erne for alvor fik vind i de kulørte sider har de vist, at hverdagssysler og livets små og store benspænd gik fornemt hånd i hånd med historier om at redde verden mod mørke kræfter. Det gav os noget, vi kunne relatere til. Kernefamiliens op- og nedture fyldte meget i 60'erne, så det var oplagt at familieagtige superheltegrupper som "Fantastic Four", "The Avengers" og "X-Men" fandt plads i Marvels repertoire og hurtigt blev læserfavoritter.

Flashforward til nutiden, hvor James Mangolds forrygende "Logan" har sat en slags gravsten over den oprindelige "X-Men"-trup, mens Bryan Singers "X-Men: Apocalypse" fastholder, at superheltegrupperne i en uendelig cyklus vil forgå og genopstå, når der er behov for det.