Erdogan har været i London til møde med premierminister Theresa May for at drøfte forholdet mellem Tyrkiet og Storbritannien, når briterne næste år træder ud af EU. Han fik også tid til at mødes med tre fodboldstjerner. Fra venstre Ilkay Gündogan fra Manchester City og Mesut Özil fra Arsenal, begge tyskere af tyrkisk afstamning. Så er det Erdogan, og til højre Cenk Tosun fra Everton. Han spiller på Tyrkiets landshold.