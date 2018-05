En meeeeget lang opgørelse over skader på kommunens fortove viser, at det vil koste godt fire millioner kroner at reparere dem.

Nordøstfyn: Hvis Kerteminde Kommunes fortove skulle være i 100 procent topform, så skal kommunen hoste op med 4.103.259 kroner. De bliver så ikke i topform lige med det første, for der er årligt 290.000 kroner til fortove.

- Det er jo lige som med bygninger og veje og p-pladser: Vi har langt fra råd til alt det, vi gerne vil. Men der er jo nogle steder, hvor det kan blive decideret farligt for folk. Steder hvor vi risikerer, at især ældre mennesker kan falde og slå sig, og de steder skal selvfølgelig repareres, siger Jesper Hempler (SF), der er formand for Teknisk Udvalg.

Kun få der falder Kerteminde: Selvom fortovene er i en temmelig sløj forfatning, så er der heldigvis ikke mange, der falder og slår sig i en grad, så det bliver anmeldt som forsikringsskade.



Kerteminde Kommune er selvforsikrende, når det gælder ansvar, og derfor er det på rådhuset, erstatningskrav lander.



Sidste år var der otte anmeldelser, der hørte under gruppen veje og fortove. Heraf handlede de to af anmeldelserne om glatføre. Af de otte anmeldelser var der kun to, der udløste betaling af erstatning på i alt cirka 20.000 kroner.



- I mange kommuner er det de kommunale medarbejdere, der afgør, om kommunen i den enkelte sag er erstatningspligtig eller ej, fortæller risikokoordinator Jesper Brandt.



- I Kerteminde har vi dog valgt armslængde-princippet, så vi hyrer en ekstern konsulent til at afgøre ansvar, hver gang vi får et erstatningskrav.

Fortovene er bare endnu et område, hvor mange års forsømmelser og besparelser har sat sine tydelige spor. Spor, som andre risikerer at falde i.