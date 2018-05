Jelling Festival

Jelling: Det fredericianske skrammelrockorkester, Padlock Chain, åbner årets festival i Jelling. Det sker torsdag 24. maj klokken 16.30, hvor bandet går på Alfreds Scene.

- Vi er stolte af at få lov at åbne festen i Jelling. Festivalen er et mageløst sted at spille og et fantastisk sted at mødes og nyde livet. Og det er en ære at lægge ud - for som enhver festarrangør ved: Man skal starte med et hit, og man skal slutte med et hit. Pølsen skal have en rosin i begge ender - og det bliver så henholdsvis Padlock Chain og Nickelback, siger Padlock Chains forsanger, Peter Friis Autzen.

Padlock Chain består af Peter Friis Autzen (sang, mundharpe, tamburin og fandango), Lars Dreymann (guitar, kor, bicepsflex og loddekolbe), Kenneth Madsen (bas, kor, svensknøgle og jerngreb) og Christian Mørch (trommer, tredjegradsligninger, idékatalog og hello kitty-plaster).