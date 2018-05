Grøn mad: De Danske Familiegårde slår for første gang dørene op for interesserede, når de søndag 27. maj klokken 11-16 holder åbent hus på Møllevej 105 i Fredericia.

De Frie Familiegårde har også tænkt på børnene, så der bliver på dagen hoppeborg, et tegneområde, en legeplads af halmballer, mulighed for at sidde i en traktor og andre maskiner, snobrødsbagning over bål, landlige lege som "find æg i en høstak" og muligheden for at lege med både de små og store kyllinger. Derudover serveres der grillede pølser fra De Danske Familiegårde med tilbehør og lidt godt til ganen.