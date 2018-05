Rejseinformation

Fredericia: Mandag den 14. maj kl. 14-16 indbyder Ældre Sagens lokalafdeling til et informationsmøde om en rejse til Kreta i Seniorhuset I.P. Schmidt i Vendersgade 4 i foredragssalen. Ældre Sagen har i samarbejde med Primo Tours arrangeret en solskinsrejse til Kreta fra den 23. til den 30. september. Olav Hollenvad fra Primo Tours kommer og præsenterer rejsen og gennemgår programmet for turen. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål til Olav Hollenvad.

Tilmelding til informationsmødet kan gøres på hjemmeside mj.hilman&gmaile.com eller på tlf. til Mette Hilman 6165 7617 seneste den 9. maj. Der er entré - inklusive kaffe og kage. /exp