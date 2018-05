6.000 deltagere vil når sæsonen er overstået have deltaget i Danmarks største motionstriatlon KMD 4:18:4. De første seje motionister kaster sig i vandet lørdag 19. maj, når Odense traditionen tro er vært for første afdeling af KMD 4:18:4: Det sker i Odense Friluftsbad.

- Vi glæder os til at komme igang med et stort triatlon år. Og Odense har faciliteterne i og omkring friluftsbadet. Det passer til et forholdsvist tidligt stævne, og der er udsigt til at vi slår sidste års deltagerantal, siger Frej Elbæk Schjeldal, kommunikationschef for Ironman, der står bag stævnerne.

Med sæsonstarten i Odense er retningen samtidig lagt for et stort år med masser af deltagere til både KMD 4:18:4 og de store ironman-stævner:

- Danmark er for andet år i træk er vært for de europæiske ironmand-mesterskaber med deltagelse af sportens ypperste triatleter samt tæt ved 3.000 triatleter fra hele verden," siger Frej Elbæk Schjeldal.

Ironman Copenhagen i august er den ikoniske distance, med kvalifikation til VM på Hawaii. Så der er masser af svømning, cykling og løb på programmet, og første skridt tager vi lørdag i Odense.