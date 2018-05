Bogense: Det måtte aldrig være sket, at 87-årige Birthe Sørensen i weekenden blev låst inde i en container på genbrugspladsen i Bogense.

Sådan lyder det fra Hans Rasmussen som er leder af Genbrug og Renovation i Nordfyns Kommune.

- Jeg har aldrig nogensinde hørt om det eller været udsat for det før, men jeg indskærper nu over for personalet, at de altid skal tjekke containerne. Det gør de normalt også, men det skal selvfølgelig indskærpes nu, siger han.

Hans Rasmussen var ikke bekendt med situationen, før avisen kontaktede ham, men han undskylder for, at Birthe Sørensen blev skræmt på den måde.

- Det er jeg meget ked af. Vi skal tage det ganske alvorligt. Sådan noget må bare ikke ske. Derfor bliver det også indskærpet, at man skal kigge ind og ikke bare lukke. Det skal vi have drøftet meget alvorligt, siger han.

Hans Rasmussen bekræfter, at dørene ikke kan åbnes indefra, men han tror, at medarbejderne på genbrugspladsen ville have undret sig over Birthe Sørensens bil, når de lukkede pladsen ned.

- Vi har alarm på de andre steder på pladsen, og det kan vi måske også få inde i containerne, for så er det da lidt mere sikkert, siger han.

Da avisen besøgte genbrugspladsen med Birthe Sørensen fik Hans Rasmussen også lejlighed til personligt at undskylde over for hende.

- Det er jo mit ansvar, og jeg er meget ked af, at du skulle opleve det, sagde han til Birthe Sørensen, som var tilfreds med meldingen om, at det ikke kommer til at ske igen.