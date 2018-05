Politik

At regeringen vil oprette centrale erhvervshuse, skal ikke gå ud over den nære, lokale erhvervsservice, mener borgmestrene i Trekantområdet, som sammen har skrevet til Brian Mikkelsen.

Fredericia: Borgmestrene fra de syv kommuner i Trekantområdet har sendt en fælles henvendelse til erhvervsminister Brian Mikkelsen på baggrund af Forenklingsudvalgets udspil til et nyt erhvervsfremmesystem.

Budskabet er, at borgmestrene ønsker medindflydelse på de planlagte centrale erhvervshuse - og at man ikke vil af med de lokale erhvervskontorer.

I brevet skriver de blandt andet:

"At samle virksomhedsspecifik erhvervsservice i nye erhvervshuse giver god mening for store virksomheder, som kan formulere, hvad de efterspørger. Men 97 pct. af alle private virksomheder har mindre end 50 ansatte - og de har fortsat et behov for den nære, lokale erhvervsservice. I kommunerne kender vi de lokale virksomheder og kan agere proaktivt i forhold til deres behov. Det vil vi fortsat gerne tage hånd om - og retten til kommunal erhvervsservice skal derfor bevares."