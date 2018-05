Fodbold: Den tidligere OB-angriber Thomas Mikkelsen returnerer formelt til den skotske klub Ross County, nu hvor hans klub Dundee United ikke for andet år i træk nåede det store mål - oprykning til højlandets Premier League. United havde lejet Mikkelsen i Ross County, men går nu i gang med en gennemgribende oprensning, fordi det bliver dyrt at ligge i næstbedste divisions for tredje år i træk. I alt 17 spillere skal forlade Dundee United efter denne sæson. Det kunne dog ligne, at Ross County, der selv røg ud af Premier League, vil være glad for at slippe for Mikkelsens lønsum, selv om danskeren i foråret scorede en del mål for Dundee United. (nab).