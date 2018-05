Festuge

Men særligt kunstelskere vil opleve, at der er noget ekstra at komme efter under årets festuge, der finder sted fra 24. august til 2. september.

Trekantområdet: Noget for alle - i alle syv kommuner. Det har været kendetegnet for Trekantområdets Festuge siden begyndelsen for snart seks år siden, og i år bliver ingen undtagelse, fremgår det af en pressemeddelelse fra Trekantområdet.

- Kunsten har de sidste år spillet en større og større rolle. Når vi i år har valgt at arbejde med Art Zones er det for at synliggøre kunstoplevelserne i Festugen og gøre dem mere tilgængelige for vores publikum. Vi synes selv, vi er lykkedes med at finde nogle gode og originale steder, der appellerer til forskellige mennesker. De syv art zones har forskellige værter, og har hver deres forskellige udtryk og samlet vil de nå bredt ud og ramme rigtig mange, siger Pernille Holmskov, der talskvinde for Trekantområdets Festuge.

Syv af de kunstprojekter, som kommer til at spille en væsentlig rolle i festugens Art Zones, er blevet valgt efter et "open call" i begyndelsen af året, hvor alle havde mulighed for at komme med ideer til projekter. /EXP