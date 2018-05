Fodbold: I en af de mere utopiske sensationer i nyere tidsregning blev traditionsrige Svendborg fB sendt ud af pokalturneringen med de bastante cifre 5-2, da Serie 2-holdet Utopia hjemme i Munke Mose i Odense baskede sydfynboerne 5-2.

Nok er Utopia placeret i øverste tredjedel af Serie 2, men Svendborg er trods alt suverænt tophold i Serie 1, hvortil moderklubben blev tvangsdegraderet efter overbygningen FC Svendborgs konkurs sidste år.

Men byens fugle og jungletrommer havde i samklang på forhånd meldt, at Utopia skam har flere gode teknikere, og det er typisk for klubben, at den til tider får et fint kuld af studerende og diverse boldglade unge mennesker, der er glad for den centrale placering og den lidt mere løse atmosfære.

B1913 fik revanche for det nylige DS-nederlag til B1909 og sejrede ude med hele 6-2 over de røde, som ellers har kørt flot i Danmarksserien på det seneste.

Serie 2-klubben FIUK, der har hjemmebane ved Humlehaveskolen i Odense, sejrede 4-1 ude over Rudkøbing, der leger med i toppen af samme række. FIUK består af mange stærke teknikere, der samtidig spiller med stor vilje.