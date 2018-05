Boblekonkurrence

Kan du finde på en sjov bobletekst? Så kan du deltage i en lynhurtig konkurrencen om entre, turpas og teaterbilletter til Tivoli.

Ovre på det østlige Udkantssjælland ligger forlystelsesparken Tivoli, og det har den gjort i 175 år. I den anledning kan havens gæster fra 19. maj dagligt opleve en 150 meter lang jubilæumsparade med Pjerrot, Tivoligarden og mere end 30 artister, der optræder udklædt til tonerne af musik skabt af popsangeren Soleima og legenden Bent Fabricius-Bjerre. Korteegen af fem farverige paradevogne viser Tivolis historie og de fire søjler: have, kultur, forlystelser og spisesteder. Den er skabt i samarbejde med Walt Disney World Resort og har taget to år at forberede. Walt Disney selv var kraftigt inspireret efter flere besøg i Tivoli, inden han i 1955 åbnede sit første Disneyland i USA, så Disney World siger tak og hylder Tivoli ved at deltage i kortegen med sine egne velkendte "It's a small world"-figurer. Denne rullende musical kan opleves mandag til torsdag klokken 17, samt lørdag og søndag klokken 18. I anledning af pinsen kører paraden nu på søndag og mandag også klokken 15.30.

Skamløs anprisning

Tivoli har tilbudt Bagsidens læsere nogle entrebilletter, turpas og billetter til forestillingen "Mens Mor & Far er i Grøften". Og som følge af Bagsidens konsekvente politik over for præmiesponsorer - noget for noget - bringer vi denne skamløs anprisning af jubilæumsparaden. Samme noget-for-noget-politik gælder også for Bagsidens læsere. Derfor trækker vi ikke bare lod om præmierne. Næh, der skal ydes noget. Vi beder jer maile forslag til, hvad der skal stå i tekstboblen på billedet af jubilæumsparaden. Find på en god bobletekst og mail til Bagsiden@fyens.dk. I kan skrive på avisen, scanne den og maile den ind, eller I kan bare skrive forslaget i en mail. I kan også tilføje en ekstra boble, hvis I synes flere skal sige noget. Bare I husker at tilføje navn og adresse, så vi ved, hvem præmien skal sendes til.

Det kan I vinde