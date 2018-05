Fyns Amts Avis mener: Tillykke Sydfyn

Smilene har strålet om kap med solen på de sydfynske borgmestre de seneste par dage, og det siger noget om smilenes størrelse.

Det har da også været nærmest magisk.

Unesco har haft et par repræsentanter på besøg for at se nærmere på muligheden for at gøre Det Sydfynske Øhav til en Unesco Geopark.

Og himlen har kvitteret for den store solstrålehistorie, som arbejdet med geoparken har været.

Det er ikke mange steder på jorden, man hellere vil være end i Det Sydfynske Øhav sådan nogle solbeskinnede majdage.

Der var ellers nok at være bekymret for, da visionen om geoparken blev præsenteret.

For sporene har jo en tendens til at skræmme. Arbejdet med nationalparken var til tider så uforsonligt, at man kunne være bekymret for, om parterne nogensinde ville kunne være i samme lokale igen.

Var grøfterne blevet så dybe, at de ikke længere kunne forceres?

Svaret blev et rungende nej.

Politikerne, landbruget og skovbruget formåede at klinke skårene og sammen arbejde målrettet på at få geoparken op at stå.

Hele Sydfyn har grund til at glæde sig. Når det officielle stempel er på plads om et par år eller tre, vil hele verden blive gjort opmærksom på, at vi lever, arbejder og bor i et helt særligt område.

At der går en om ikke ret linje så dog en streg mellem den is, som skabte vores landskab for tusindvis af år siden og den is, som i dag bliver lavet på Skarø. At vi er andet og mere end individer på et tilfældigt stykke jord. At vi er et fællesskab, der også er rundet af det landskab, vi er så heldige at kunne kalde vores.

Det er en fortælling, som vi alle sammen skal til at fortælle. Det er en fortælling, som vi kan bruge til at ranke vores rygge, når omgivelserne byder os trods.

Sammen med hatbakkerne, klinterne, klokkefrøerne og orkideerne er vi Det Sydfynske Øhav, og det kan vi være stolte af. Der er noget, man i hverdagen kan have en tilbøjelighed til at glemme.

Selv hvis ikke det lykkes at få tiltrukket en eneste ekstra turist, så er historien en god en af slagsen.

Der er nok at tage fat på, hvis man vil fortælle om splid på Sydfyn. Både i større og mindre skala.

Derfor er der god grund til at kippe med flaget og ønske os alle sammen tillykke, når det lykkes at vende fortællingen om.

At gøre den til historien om et fællesskab.

Tillykke til os.

Og tak til parterne for at finde det samme hammel at trække på.