Grace Jones, der lørdag den 19. maj fylder 70 år, er et af de mennesker, der har lavet så meget, at hun er svær at sætte i bås.

I 1970'erne var hun supermodel på catwalken i Paris. Så sprang hun ud som discodiva og blev i det efterfølgende årti en verdenskendt sangstjerne, som hang ud med Andy Warhol.

Ved siden af optrådte hun i en række actionfilm, og selv om hun bliver 70 år, så er Jones endnu ikke indstillet på bare at smække de lange ben op.

Hun er aktuel med en dokumentarfilm, "Bloodlight and Bami", giver koncerter verden rundt, og det er få år siden, at hun udgav selvbiografien "I'll never write my memoirs".

Grace Jones har opnået kultstatus med sin maskuline fremtoning - ofte iklædt jakkesæt og med kort hår - og har både provokeret, fascineret og rykket grænser.

Trangen til at udfordre konventionerne skal ifølge hendes selvbiografi findes i en streng religiøs opvækst i Pinsebevægelsen i Jamaica, hvor hun er født. Her var der ikke plads til at træde udenfor.

Det ændrede sig, da hun kom til USA til sine forældre som 13-årig. En ny verden åbnede sig.

I 1977 debuterede hun som sanger, men det var i 1980'erne, at hun for alvor slog igennem med sin androgyne stil. Hun udgav i det årti syv album, hvoraf de to bedst kendte er "Warm leatherette" og "Nightclubbing".

Ud over sin musik- og modelkarriere har Grace Jones medvirket i en række film. Blandt andet i James Bond-filmen "A view to a kill", og i "Conan" fra 1984 spillede hun med musklerne over for Arnold Schwarzenegger.

Det var også i den periode, at hun var kæreste med den danske bodybuilder og skuespiller Sven-Ole Thorsen.

Grace Jones har en søn sammen med designeren Jean-Paul Goude. (Ritzau)