Motion

- Den sidste weekend i august er både lokalt og nationalt blandt de mest foretrukne at holde både løb,- svømme- og cykelstævner. Så vi har forsøgt at lægge os lidt væk fra det, forklarer Steen Heltzen.

- Med flytningen fra søndag i august til tirsdag i juni har vi samtidig lavet løbet om til et aftenløb. Vi er overbeviste om, at det kan give flere løbere. Da vi traf beslutningen om at rykke datoen, lå Madsby Rock desuden den samme weekend, og det var ikke alle, der syntes, at det var fedt at skulle løbe dagen efter det, siger Steen Heltzen, der er løbsleder for Hannerupløbet.

Rigtige Mænd-løbet Rigtige Mænd-konceptet er kendt fra TV, og løbet af samme navn afvikles for anden gang.Mændene deltager i hold af tre. Ruten er 10 km, hvis man når hele vejen. Der er tale om et såkaldt stjerneløb, hvor der skal der nemlig løses syv forskellige teamopgaver undervejs. Holdene medbringer to cykler, så der hele tiden er én, der løber. Løbet starter kl. 19.00 og slutter 21.30.

Det er 43. gang, at Hannerupløbet byder løberne velkommen, og for andet år i træk holdes løbet den første tirsdag i juni. Til og med 2016 var sidste søndag i august ellers den foretrukne dato, men det har flere omstændigheder ændret på.

Fredericia: Der er rig mulighed for at få stillet sin lyst til fysiske udfoldelser i Fredericia, når både Hannerupløbet og Rigtige Mænd-løbet sender motionister ud på ruter i og omkring byen på grundlovsdag.

- Vi er i samme situation, som vi plejer. Vi mangler en masse tilmeldinger, men vi ved, at de altid kommer de sidste 14 dage. Så vi har is i maven indtil videre, siger han.

Hannerupløbet forventer 1100-1200 deltagere, men i øjeblikket er der et stykke til at nå det tal. Alligevel er Steen Heltzen fortrøstningsfuld.

Også hos Rigtige Mænd-løbet er der bud efter flere tilmeldinger. I skrivende stund er små 15 hold tilmeldt i Fredericia, og Dansk Firmaidræt har som udgangspunkt sat netop 15 hold som et minimum for, at løbet bliver afviklet. Derfor håber Dan Regnar Jensen, der er projektleder på det landsdækkende løb, at flere kommer ud af busken - også for at øge konkurrencedelen.

- Vi har stadig godt 14 dage, men det er sådan med de her mænd, at det ofte er ganske kort tid inden løbet, at de finder ud af, at de gerne vil være med, selvom vi er mange andre, der står på hovedet for at få det afviklet, siger han med et grin.

På nuværende tidspunkt er 1.000 mænd tilmeldt på landsplan, og håbet er, at det tal er fordoblet inden 5. juni.

- Vi vil gerne op på 2.000 deltagere. Sidste år blev løbet afviklet 17 i byer, og det tal vil vi også gerne slå. Men der er simpelthen så mange motionsløb at konkurrere med rundt om i landet, siger Dan Regnar Jensen.