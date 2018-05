Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat i København, fylder lørdag 19. maj 60 år.

Skulle to politibetjente tiltales for at afgive falsk forklaring i Tibet-sagen? Var det nødværge, da politiet skød og dræbte Omar Abdel Hamid el-Hussein? Og skulle Kundby-pigens dom ankes til Østre Landsret?

Som statsadvokat i København er det den type spørgsmål, Lise-Lotte Nilas må beskæftige sig med, inden hun kan slå benene op efter en lang arbejdsdag.- Vi kunne også bare forbigå det i tavshed, foreslår Lise-Lotte Nilas efterfulgt af latter.

På trods af det alvorstunge hverv er hun kendt for at gå til arbejdet med friskt humør.

De lange arbejdsdage og mange sager er simpelthen en del af det arbejde, hun har.

- Både jeg og alle mine medarbejdere oplever en stolthed ved det at tjene offentligheden bedst muligt. Det er jo også med til at gøre mit arbejde som leder meget lettere, siger hun.

Som øverste ansvarlige for anklagemyndigheden i hovedstaden må hun dog også være klar til at stå på mål for kritik.

Blandt andet måtte hun i 2012 genåbne en omstridt sag om fejlagtige anholdelser under klimatopmødet i København i 2009, efter at det i første omgang ikke var lykkedes at finde de ansvarlige politifolk.

Offentlighedens kritiske blik ser Lise-Lotte Nilas imidlertid som et "grundvilkår" i sit arbejde.

Tidligere var Nilas i fem år statsadvokat for Fyn, Sydsjælland og Lolland-Falster.

Og kigger man længere tilbage, gjorde hun i en årrække karriere i Justitsministeriet, hvortil hun kom straks efter den juridiske embedseksamen fra Københavns Universitet i 1983.

Fra 1990 var hun kontorchef i flere kontorer, og i 2000 avancerede hun til posten som afdelingschef.

Lise-Lotte Nilas er gift med tidligere departementschef i Integrationsministeriet Claes Nilas, og parret bor i Hellerup.

Begge er de ifølge Lise-Lotte Nilas aktive kulturbrugere i deres fritid. (Ritzau)