Koncert

Ryslinge: Efter en solid pause på 10 år har bandet Trend Cowboy besluttet sig til atter at være en del af den musikalske scene. Bandet giver koncert i Fabriksladen i Ryslinge torsdag 24. maj kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 18.30, hvor boldklubbens venner sælger pølser.

Bandet som spillede i Svendborgområdet før i tiden, turnerede store dele af Danmark tyndt fra 1990 til 2006.

De spiller country, men det er countryrock med kant og drive. Navne som John Hiatt, Lyle Lovett, Grateful Dead og Los Lobos har været med til at forme stilen i Trend Cowboy gennem årene. Bandet er bemandet med den originale besætning. Harpe og vokal: Per Røboe, bas: Ole Hansson, leadguitar og vokal: Henning Kaae, trommer: Esben Hansen, guitar, mandolin og vokal: Jens Kock. Der er lagt op til et brag af en aften for både Trend Cowboy og publikum.