Langeskov: Tirsdag formiddag rykkede politiet ud til en trafikulykke i T-krydset ved Odensevej og Omfartsvejen, hvor en ældre kvinde kunne være kommet alvorligt til skade.

Ifølge Fyns Politis oplysninger foretog den 84-årige nyborgenser et venstresving ved Omfartsvejen og kørte ud foran en lastbil. Den 37-årige lastbilchauffør nåede ikke at forhindre et sammenstød, men en voldsom ulykke blev tilsyneladende undgået, idet politiet meddeler, at der ikke skete personskade.