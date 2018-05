900 elever fra 36 klasser fra skoler i og omkring Odense dystede om førstepladsen i den årlige skolecyklingskonkurrence i Odense. Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), ønskede alle finalisterne i Thorvald Ellegaard Arena stort tillykke. Turneringen blev vundet af Sanderumskolens 6. a. - Jeg er glad for, at Odense Kommune har sådan nogle flotte faciliteter til at gennemføre dette her arrangement. Stor tak til de frivillige fra Cykling Odense og GF Fonden for at gøre arrangementet muligt, sagde borgmesteren. 30 frivillige fra Cykling Odense med Allan Poulsen i spidsen har gjort arrangementet muligt.

- Odense er et foregangsområde inden for sikkerhed på cykel. Det er vigtigt at få de gode vaner indarbejdet i en tidlig alder, så man som cyklist kan færdes trygt og sikkert. Stort tillykke til alle deltagere i skoleturneringen, sagde Claus Hanfgarn, der er leder af GF Fyn, som sponserer dysten.

Langt de fleste børn og unge bruger cykelhjelm til daglig, og cykling er et tema for mange klasser. Christine Sylvester Boserup, der er klasselærer for 6.a på Højmeskolen, er den odenseanske skoleturnering helt unik:

- Cykelturneringen giver mulighed for at prøve noget nyt, som vi ikke kan tilbyde eleverne i det daglige. Eleverne får flyttet grænser, og de får personlige sejre, når de oplever, at de er gode til nye ting, sagde Christine Sylvester Boserup og fortsatte: - Samtidig er det en aktivitet, som klassen er fælles om, og det styrker fællesskabet, kommenterer hun.