Tonni Hansen (SF), borgmester i Langeland Kommune: - For mig er det en god dag, for jeg tror, at det kan blive centrum for et sydfynsk samarbejde. Her er et projekt, vi kan stå sammen om. Og jeg synes, det viser, at når vi står sammen, rykker det. Og det er jeg glad for. Jeg tror også, det har betydning i den retning, at det kan gøre os bevidste om, at vi bor i et specielt område og har en historie, der er helt unik. Det gør, at vi er stolte af at bo her, og det kan vi bruge til at sikre bosætningen. Når folk er stolte, flytter de ikke væk, og stolte mennesker kan være med til at sælge egnen til andre. Arkivfoto: Michael Bager