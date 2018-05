- Vi støtter jo i høj grad, at Danmark udvikler sit engagement i Unesco og deltager i de programmer, Unesco har. Det er ikke mig, der vurderer, om Det Sydfynske Øhav her lever op til kriterierne for at blive en geopark, men vi vil anbefale det. Det her ligger i høj grad i tråd med Unescos arbejde i Danmark, siger generalsekretæren.

Papiret med de fem underskrifter blev overrakt til Jens Dalsgaard, generalsekretær for Den danske Unesco-nationalkommission, hvis opgave er at videresende den såkaldte "Expression of Interest" til Unescos hovedkontor i Paris. Og han er glad for interessetilkendegivelsen.

- Det er en stor dag. Fordi Naturturisme har brugt rigtig mange kræfter på at undersøge, om øhavet kan blive en geopark, og på at inddrage interessenter og mødes med skov- og landbruget. Vi har lagt mange ressourcer i det, siger Torbjørn Tarp.

Og det er ikke så lidt endda. Faktisk er det det første formelle skridt på vejen mod at opnå det eftertragtede kvalitetsstempel, som Naturturisme fik idéen til og nu har arbejdet på gennem to år.

Det er det, der ligger i de underskrifter, de fire borgmestre og formanden for Naturturisme onsdag formiddag satte på et stykke papir i en stue med bløde møbler på Broholm Slot ved Gudme.

Broholm: Med fem underskrifter og et håndtryk er det klaret. Fra at være noget, der er blevet snakket om, skrevet om og arbejdet på i regi af Naturturisme, er det pludselig virkelighed. En håndgribelig ambition. Og noget, som de fire øhavskommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland vil arbejde sammen om at opnå. Det Sydfynske Øhav skal være en Unesco Global Geopark.

Meget arbejde venter dog endnu. For papiret er kun et håndslag på og en tilkendegivelse af, at man i det sydfynske ønsker at blive en af de adskillige hundrede geoparker, der findes verden over. Ansøgningsfrist for en reel ansøgning er til november. Eller til november næste år. Og fra ansøgningen er indsendt, går der halvandet år, før der ligger en godkendelse fra Unesco.

Om der bliver en ansøgning klar allerede til efteråret, tør Torbjørn Tarp dog ikke sige endnu.

- Det vil jeg ikke garantere, men vi vil gøre forsøget. Vi er presset på tid, for det er et stort stykke arbejde, og vi vil hellere gøre det ordentligt end sende noget af sted, som ikke er i top, siger han.

Arbejdet består blandt andet i at dokumentere, at egnens geologi er interessant på et internationalt niveau, hvilket er hele forudsætningen for overhovedet at komme i betragtning som en geopark.

Lykkes det at få dokumenteret og i sidste ende få tildelt geopark-stemplet, har man til gengæld noget særligt, mener Jens Dalsgaard.

- Der er et krav om en høj grad af faglighed i dokumentationen og ansøgningen, og det er besværligt at leve op til, men får man godkendelsen, har den også en værdi og en tyngde, fordi det er en seriøs og kritisk vurdering, der ligger bag, siger han.

Seancen på Broholm Slot var afslutningen på en tre dage lang rundvisning i Det Sydfynske Øhav arrangeret for Unesco-repræsentant Katrien An Heirman fra Unescos hovedkontor i Paris.