Kødkvæg

V. Hæsinge: Søndag den 27. maj har Fynsk Kødkvæg fået 13 besætninger med til det årlige åbent hus-arrangement. Det er Dansk Kødkvæg, der nu gennem flere år har inviteret befolkningen indenfor på en gård. Den ordning stoppede for et par år siden, men på Fyn har man bibeholdt traditionen. Man vil kunne opleve vidt forskellige ting på hver enkelt besætning, nogen steder er der en utrolig smuk natur, som ikke ses hver dag, andre steder er der aktiviteter for børn, andre steder kan man købe sin middagsmad, kaffe og kage eller is, og andre steder er gårdbutikken åben, helt sikkert noget for enhver smag, men det bedste af det hele er at se, hvordan kødkvæg i Danmark lever i pagt med og passer naturen, lyder det fra arrangørerne.

Hos B.I. Hereford, Vestergade 39, Vester Hæsinge, vil de to ejere - Keld Balle og Aase Ingerslev - fortælle om deres hereford-besætning og vise bedriften frem.

- I efteråret 2008 åbnede vi, sammen med Michael, Gårdbutikken Trekløver, hvorfra vi sælger vakuumpakket fersk og frosset herefordkød, pålæg, grillpølser, svinekød samt lam til påske og ænder til jul. Gårdbutikken kan i år fejre sin ti års fødselsdag, og det har været ti fantastiske år med mange gode oplevelser, mange glade og tilfredse kunder, som kommer og handler gang på gang, fortæller Keld Balle i en pressemeddelelse.