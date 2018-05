Den nuværende Hættegården rives ned, når den nye bygning er færdig. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at bygningen ikke skal bruges til andre formål

Ringe: Når den nybyggede børnehave Hættegården står færdig, bliver den gamle bygning revet ned. Det besluttede politikerne i kommunalbestyrelsen mandag aften.

Den nuværende børnehave i det nordlige Ringe er meget slidt, og derfor har politikerne besluttet, at der skal bygges en ny fremfor at renovere eller bygge til. Samtidig skal kapaciteten udvides, så børnehaven fremover får plads til 80 børn i stedet for de nuværende 62.

Ifølge formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen fra Venstre, giver det mest mening at vente med at rive den gamle børnehave ned, ind til den nye er færdig.

- Det er yderst praktisk, at vi kan bruge den gamle, mens vi bygger den nye. Det forenkler processen, sagde Søren Kristensen, der også kunne oplyse, at kommunen har en god dialog med Hættegårdens nærmeste nabo.

Der har tidligere været snak om at flytte placeringen af børnehaven en smule, så man kunne beholde nuværende børnehavebygning og bruge den til andre kommunale formål, for eksempel flytte hjemmeplejen derud, men ifølge udvalgsformanden har det forslag "ingen gang på jord". Det ville i øvrigt kræve en ny lokalplan og etablering af flere parkeringspladsen.

I budgetaftalen for 2018 satte politikerne cirka 15 millioner kroner af til en ny Hættegården. Det er endnu uvist, hvornår byggeriet går i gang. Det vurderes, at det vil koste cirka 350.000 kroner at rive den nuværende børnehavebygning ned.