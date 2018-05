Uddannelse. Uddannelser i hele landet, tak

Der var så dejligt ude på landet, som H.C. Andersen siger. Det skal der fortsat være, og heldigvis er vi mange, der holder af at bo her. Men den store udfordring er, at uddannelsesinstitutioner forsvinder fra områder uden for de store byer. Fyn er desværre slet ingen undtagelse. Det begynder allerede, når den unge skal vælge ungdomsuddannelse. Erhvervsskolen er placeret i de større byer. Det samme gælder htx og hhx. Det almene gymnasie er lidt bedre bredt ud på Fyn, men de selvsamme gymnasier kæmper en brav kamp for overlevelse.

Når det gælder videregående uddannelser, er de helt fraværende uden for de store byer. Det er et meget alvorligt problem, da vi derved får ulige muligheder for at tage en uddannelse på Fyn og i Danmark. Vores unge risikerer at blive efterladt uden en uddannelse, hvilket øger risikoen for arbejdsløshed. Det duer ikke.

I Det Radikale Venstre arbejder vi for et Danmark uden uddannelsesmæssige kanter. Andet kan vi ikke være bekendt. Omvendt er det også vigtigt, at vi ikke får for små uddannelsesinstitutioner, da de er mere økonomisk udsatte og kan have svært ved at levere den uddannelse, der er behov for.

Det er mit mål, at vi fremadrettet har robuste uddannelsesinstitutioner i hele Danmark, der har rammerne til at levere uddannelse af høj kvalitet. Gode uddannelser er en garant for, at vi også i fremtiden kan videreudvikle et velfærdssamfund for alle.