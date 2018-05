- En time om dagen skal også værdsættes

Regeringens beskæftigelsesmål for 2018-19 er ganske fornuftige. Men generelt savner jeg en mere brugervenlig beskæftigelsespolitik med et værdisignal. En politik, som både borgeren og de, som formidler jobbene, lettere kan samarbejde omkring. En politik som arbejder med individets værdibidrag i fællesskabet.

Man kunne fristende kalde fremtidens beskæftigelsespolitik "alle har en værdi". Kan du arbejde en time dagligt, så skal denne ene time værdsættes, dyrkes og respekteres. Den ene time bidrager nemlig både til individets selv, dets omgivelser og samfundet. Dermed er man værdiskabende og yder det, man kan.

Vi skal væk fra myten om, at alle kan arbejde 37 timer. Tallet skræmmer de mest ressourcesvage, og de forbliver passive. Målet bliver sat for højt, og motivationen får et dyk. "Alle har en værdi" har intet loft eller minimum, men det handler om, hvor meget den enkelte kan bidrage til fællesskabet og herigennem styrke velfærden. Alle får ejerskab ved, at de er en del af det store fællesskab - en time dagligt skal være ligeså velset som 37 timer ugentligt, alt efter formåen.

Vores postmoderne samfund har efterhånden skabt et perfektionsideal, som for nogle borgergrupper er mere ødelæggende end gavnligt. Vores samfund ser fejl eller mangler som last og ikke som udviklingspotentiale, og netop dette er misforstået. Fordi igennem hele vores liv udvikler vi os, og fejl undervejs er en del af processen til at udfylde vores mangler, men det kræver, at vores omgivelser giver plads til fejl under processen.

Det kan bedst sammenlignes med, når et barn laver en handling og derefter afventer sine forældres reaktion for enten at blive rost eller irettesat og herefter er barnet en erfaring rigere. Men essensen er, at barnet føler sig værdsat og netop værdsættelse og anerkendelse er en vigtig del af udviklingen. Derfor kan fremtidens beskæftigelses politik "Alle har en værdi" skabe en anerkendelsesform som ikke tidligere set.

Tænk sig hvis anerkendelsen kunne få folk til at arbejde en time dagligt, folk som eksempelvis har været på kontanthjælp i generationer eller hele deres voksenliv. Tænk sig hvis denne ene time giver selvværd, selvtillid og motivation til mere, fordi man anerkendes som bidragende til fællesskabet og del af fællesskabet. "Alle har en værdi" antyder ikke blot, men anerkender, at værdi kan være differentieret og dermed være værdsat.

Vi mennesker har en tendens til at ville forandre de "andre", men sjældent os selv. I dette tilfælde kræver det, at hele samfundet er del af forandringen og sender et signal om, at "alle har en værdi". Jeg er overbevist om, at erhvervslivet vil tage deres del af "alle har en værdi" - socialt ansvar er nemlig prioriteret nu om dage.