Middelfart: Mads Stryhn har haft ekstra travlt dette forår, ikke blot har han skulle lave ny drejebog for Lillebælt Halvmarathon i forbindelse med ny rute og nyt start- og målområde ved Lillebæltshallerne. Han har også skulle tænke to måneder længere frem på VM i Aquatlon ved Middelfart Marina den 12. juli.

Aquatlon er en afdeling i årets VM i Multisport, og Lillebælt i Løb har påtaget sig opgaven som teknisk tilrettelægger af løbet, som består af to svømmedistancer på Lillebælt og et efterfølgende fem-kilometers løb i og omkring Øster Hougvej.

- Vi har derfor jongleret med ekstra mange bolde dette forår og ikke haft mulighed for at puste bare lidt ud efter årets halvmaraton, for vi er gået direkte over i de sidste forberedelser af Aquatlon. Men det er jo kun rart, at folkene bag VM i Multisport har så stort tillid til os, at de beder om vores hjælp, forklarer Mads Stryhn.

Som optakt til VM-løbet den 12. juli har Lillebælt i Løb besluttet at lave et fem-kilometers løb for alle dagen før. Det bliver dog ikke hele VM-ruten, folk får lov at løbe dagen før, det ville kræve for mange afspærringer to dage i træk, men en rute i nogenlunde samme område og terræn.