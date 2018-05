Nathan i Café Soze har mixet helt specielle, farvestrålende stjernedrinks til både børn og voksne med så fantasifulde navne som "Han Solo Slurpee", "The Dark Side Sling" og "The Long Leia", så der er lagt op til en festligt optakt til filmen, der begynder kl. 19.30. Der er stor rift om at få Star Wars-figurerne på besøg, skriver Helios i en pressemeddelelse, så derfor har de ikke mulighed for at komme til danmarkspremieren onsdag den 23. maj, men Helios-Teatret og Café Soze håber, at man med den lille event kan lokke de mange fans til at vente med at gå i biffen til lørdag./EXP