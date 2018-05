Middelfart og Fredericia: Lone Skjoldaa, der er chef for Bridgewalking Lillebælt, blev 50 år, søndag den 13. maj.

Lone Skjoldaa tiltrådte som chef for Bridgewalking Lillebælt 1. oktober 2016. Ved ansættelsen blev der bl.a. sagt, at hun vendte hjem. Ordene faldt, fordi Lone Skjoldaa i sin tid var involveret i udarbejdelsen af business casen for Bridgewalking Lillebælt, og tilrettelagde, i organisationens spæde vorden, attraktionens marketingplan.

- Lone har markeret sig som en vellidt, dygtig og dynamisk chef med et naturligt fokus på både medarbejdere, gæster og udviklingen af Bridgewalking Lillebælt. Således har attraktionen løbende formået at øge antallet af gæster, der kvitterer med fine anmeldelser. Ligeledes har Bridgewalking Lillebælt modtaget flere priser for at være en nytænkende turistattraktion, skriver Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Inden jobbet hos Bridgewalking Lillebælt var Lone ansat i Destination Lillebælt. /EXP