Nyborg: Tirsdag formiddag ringede et vidne til Fyns Politi, da vedkommende netop havde set tre tyve forlade et hus på Kystvej i Nyborg og køre fra stedet på cykel og i bil.

Fyns Politi oplyser, at vidnet ikke har kunnet beskrive tyvene yderligere. Efter anmeldelsen kunne betjentene konstatere, at de tre er kommet ind ved at skære en hængelås til kælderdøren over. Der er endnu ikke overblik over, hvad der er forsvundet fra huset.