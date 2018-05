Fotovogne og trafikkampagner har fået bilisterne til at lette trykket på speederen, vurderer Preben Ingemansen, leder af den operative del af færdselsafdelingen hos Fyns Politi. 1603 bilister fik en fartbøde på Fyn i uge 19.

Det går den rigtige vej med farten på Fyn. Det vurderer Preben Ingemansen, der som leder af den operative del af færdselsafdelingen hos Fyns Politi har været en del af den landsdækkende trafikkampagne i uge 19. Hele ugen blev der sat fokus på hastigheden på de danske veje. 1603 fartglade bilister blev snuppet på Fyn. - Det er rigtig svært at sammenligne tallene med sidste år, for det handler om, hvor mange ressourcer man har brugt, og hvor man har stået henne. Men vi har en god fornemmelse af, at fotovognene har hjulpet. Operatørerne ude på vejene fortæller, at der går længere imellem fartsynderne. Så indsatserne virker, fortæller Preben Ingemansen. “ Vi har en god fornemmelse af, at fotovognene har hjulpet. Operatørerne ude på vejene fortæller, at der går længere imellem fartsynderne. Så indsatserne virker. Preben Ingemansen, leder af den operative del af færdselsafdelingen hos Fyns Politi. På motorvejene blev der udskrevet i alt 817 bøder. - Det lyder voldsomt, men hvis man kigger på, hvor mange biler, der har passeret, så er det egentlig ikke et stort tal. Det handler jo om, hvordan man prioriterer indsatsen, og vi har blandt andet haft et særligt indsatsområde på motorvejen ved Nyborg. Så det er en del af forklaringen, fortæller Preben Ingemansen.

Overser skiltning

Mere overraskende var det, at 518 bilister fik bøder ved 'hastighed ved tavle'. Det gælder for eksempel ved sving, hvor man skal sænke hastigheden fra 80 km/t til 60 km/t. - Det tal er vi temmelig overraskede over. Det må være, fordi folk enten overser skiltningen eller ikke tager den alvorligt, siger Preben Ingemansen. På landevejene blev der taget 86 bilister, mens 186 fik udskrevet bøder i byerne. Hos Rigspolitiet er man dog knap så positivt stemt overfor fartkontrollens resultater. - Der er stadig for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Fart dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden. Derfor kræver det også stadig politiets opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne, siger Christian Berthelsen som er politiassistent ved Nationalt Færdselscenter.

Særligt målrettede kontroller