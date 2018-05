Hvor går grænsen for blottede ben og fødder på arbejdspladsen? Fyns Amts Avis giver her et sjældent indblik i sommerfodtøjet i egne rækker. Deltag i afstemningen i artiklen.

Som andre arbejdspladser er debatten om sandaler og shorts heller ikke gået frokoststuen hos Fyns Amts Avis forbi.

Her er ingen dresscode, men en opfordring fra ledelsen til de ansatte om at bruge den sunde fornuft, så man både er i stand til at interviewe den lokale direktør, renovationsmedarbejder eller blot er præsentabel, hvis der kommer gæster i redaktionslokalet.

Og det er ikke usædvanligt at spotte et par bare ben eller to. Og fødder i sandaler. Et tip fra shorts-folket er altid at have et par lange bukser i skabet, hvis man bliver kaldt ud på en vigtig opgave på borgmesterkontoret eller direktørgangen.

Vi samler fire eksempler fra mediehusets kontorlandskab. Deltag i afstemningen under billederne.