Et forsøg med at indvende grundvand langsommere i ærøske vandboringer har slået fejl. Idéen var, at mindre af det forbudte stof desphenyl-chloridazon ville hænge ved, hvis vandet løb langsommere op, men nye resultater viser indhold over grænseværdien i to vandværker.

De nyeste analyseresultater viser, fremgår det, at der er et indhold på 0,08 mygram per liter i Søby Vandværk. Indholdet er dermed under grænseværdien. Men det gør sig ikke gældende for Ærøskøbing Vandværk og Rise Vandværk. Førstnævnte har målt et indhold på 0,14 mygram per liter og sidstnævnte et indhold på 0,27 mygram per liter, og det er dermed en del over grænseværdien på 0,1 mygram per liter.

Ærø: Der er igen målt rester af det forbudte pesticid desphenyl-chloridazon over grænseværdien i ærøske vandboringer. Det fremgår af et referat i Ærø Vandråd fra den 7. maj.

Det resultat har formand for Rise Vandværk og Ærø Vandråd Frode Madsen det ikke godt med, siger han. Han havde håbet, at det forsøg, som de ærøske vandværker satte gang i i marts måned, havde virket. Efter at de 15 ud af 30 boringer, der i efteråret viste et for højt indhold af pesticidet desphenyl-chloridazon, var blevet lukket, åbnede man dem igen i marts for at forsøge at indvinde vandet på en ny måde.

I stedet for at pumpe en time her og der - i alt otte timer i døgnet - var idéen at pumpe vandet blidere og kontinuerligt over 20 timer, så vandet løb langsommere op og dermed fik mindre af pesticidet med sig op.

- Vi må vi desværre sige, at det havde ikke den effekt, vi havde håbet, så vi er gået tilbage til den tidligere måde at indvinde vand på, siger Frode Madsen og fortæller, at boringerne med forhøjet pesticid-indhold er blevet lukket, og at vandet nu igen blandes fra forskellige boringer, så man er sikker på at komme under grænseværdien.

- Det er det, i praksis alle vandværker gør, siger han og understreger, at der for forbrugerne ikke er noget at være nervøse for.

- Det, vi får at vide fra myndighederne, er stadig, at der er ikke noget risiko ved at drikke vandet. Vi gør alt, hvad vi kan, for at begrænse mængden af pesticid i vores vand. Men vi må erkende, at det er i nogle af vores boringer. Det er noget, vi må forholde os til, og vi gør alt, hvad vi kan for at komme under grænseværdien, siger han.