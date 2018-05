For godt et år siden gik Odense-koncernen Kamco konkurs, og nu har samme skæbne ramt kabelentreprenøren 3K Plus A/S, som overtog aktiviteterne fra Kamco.

Det skriver Licitationen.

- Det er dybt beklageligt, at virksomheden er gået konkurs. Også fordi det nu er sket to gange inden for kort tid, siger Michael Mose Andersen, der er medejer og administrerende direktør i 3K Plus og var også en del af ledelsen i Kamco. 3K Plus havde ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger 20-25 og gravede kabler for blandt andet Energi Fyn og Global Connect.

Til Licitationen forklarer Michael Mose Andersen, at nedgangen begyndte efter årsskiftet, og det er blevet forsøgt at dele virksomheden op eller sælge den i bidder, men det var ikke muligt.

En af de andre ejere af virksomheden Anders Holmstrøm oplyser, at bankerne heller ikke ville være med, blandt andet på grund af konkursen fra 2017.

- Man skulle nok have ventet lidt til, den gamle konkurs havde lagt sig. I dag har jeg nok fortrudt, at vi gjorde det, siger Anders Holmstrøm til Licitationen.

3K Plus havde ud over kontoret på Hvidkærvej i Odense en afdeling på Sjælland.