RUDKØBING: Tina Jeppesen, indehaver af Vaffelhuset i Rudkøbing, gik onsdag den 9. maj fra at have 48 kvadratmeter til rådighed til det dobbelte, da hun har overtaget naboejendommen i Østergade, hvor værtshuset Bonnie & Clyde tidligere har haft til huse. Dermed hedder Vaffelhusets adresse stadig Østergade 12.

- Nu bliver det til at trække vejret, for der blev alt for varmt i den tidligere butik, når alle maskinerne stod og kørte, fortæller Tina Jeppesen, som med mere plads ikke kun får et mere arbejdsvenligt miljø og et større varelager.

- Vi har nu også flere siddepladser til vores kunder, og blandt andet også puslebord, ligesom vi også har lavet en handicapvenlig indgang, tilføjer Tina Jeppesen.

Indtil sommeren sætter ind for alvor, har Vaffelhuset åbent alle dage fra klokken 11 til klokken 17, men i højsæsonen er åbningstiden udvidet til klokken 21.

I Vaffelhuset er man dog fleksibel med åbningstiderne - også uden for sæsonen - når det for eksempel er så varmt, som det har været den sidste tid.

- Når vejret er så flot, så holder vi åbent til klokken 20, og det oplyser vi altid på vores Facebook-side, siger Tina Jeppesen.