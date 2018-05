Pletskud

Holland: Kate Boysen, Odense, har været på en rigtig god og hyggelig bustur med familie og venner til Raalte i Holland og besøgte blandt andet verdens største blomsterpark, Keukenhof, veteranbilmuseet Louwman Museum og Amsterdam. Men et af turens mest uforglemmelige øjeblikke indtraf på Hotel Zwaan i Raalte: "I hotellets restaurant fik vi øje på denne mand. Han fik mig til at tænke på, at man siger om nogle mennesker, at de går i ét med tapetet. Kan man også sige, at folk går i ét med møblementet?" Her på Bagsiden mener vi: Ja, det kan man godt. Det er jo hermed dokumenteret på dette herlige billede, som vi belønner med to af de eftertragtede bagsidekrus. (hafa)