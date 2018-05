I 1994 overtog Rie Maegaard Bogenses legetøjsbutik. Egentlig er der først 25 års jubilæum næste år, men en dobbeltkonfirmation kommer i vejen.

Bogense: Lørdag den 19. maj er der ekstra god grund til at kigge forbi Legekæden i Bogense. Her vil der nemlig være 25 procent rabat på alle ikke-nedsatte varer, og der vil også være masser af konkurrencer. Årsagen er ganske enkelt, at Rie Maegaard har 25 års jubilæum den 16. maj næste år, men Rie og Per Maegaards tvillingedøtre skal også konfirmeres, og så er der ganske enkelt ikke tid til også at fejre jubilæum. “ Der kommer også et stort telt fra Lego med Ninjago, og endelig får jeg en pølsevogn sat op, hvor man kan vise sin bon og få en pølse og et glas juice eller noget andet. Rie Maegaard, Legekæden. Men selvfølgelig kan man fejre et stort jubilæum et år før, og der bliver gang i fejringen, lover butikkens indehaver. - Jeg har mange tilbud og præmier fra mine leverandører, så vi skal have en fest. Jeg har blandt andet fået et stort Brio-event, hvor der bliver sat en 4x7 meter stor kasse med skumgummi i bunden og hegn omkring op, hvor børnene kan sidde og bygge Brio. Der kommer også et stort telt fra Lego med Ninjago, og endelig får jeg en pølsevogn sat op, hvor man kan vise sin bon og få en pølse og et glas juice eller noget andet, fortæller Rie Maegaard. Samtidig har alle leverandører af både legetøj og børnetøj givet store præmier, som der bliver trukket lod om blandt alle, som har købt noget i butikken på dagen. - Jeg har blandt andet fået et stort legotog, en masse Brio og en masse Barbie. Der er simpelthen så meget, og jeg tror, at der er præmier for 7000 kroner. Vi trækker så en bon hver time og finder en vinder, fortæller hun.

Børn leger stadigvæk

Der er sket en del ting i butikken, siden Rie Maegaard overtog den i 1994. Dengang havde butikken Fa. A. Vædeled's Eftf. også en del tasker og lædervarer, og legetøjet hørte til i et træskur. Siden solgte Rie Maegaard sine lædervarer til Skohuset og byggede hele butikken om, så den blev meget større. I dag sælger hun legetøj og børnetøj, og selvom der er kommet konkurrenter som iPads og telefoner, så leger børn heldigvis stadigvæk med legetøj. - Før kunne vi sælge legetøj til børn, indtil de var 10-12 år, men det gør man næsten ikke i dag. Vi har fået en ny slags teenagere. Vi har dem op til 7-8 år og ikke meget længere. Vi kan dog godt sælge Lego Technic og mere kreative ting som modellervoks, men når børn fylder 10 år, har vi dem ikke mere, siger hun. Generelt er børnenes forventninger også steget ret meget. - Tingene skal stå på ønskelisten. Der er sket noget, siden jeg startede. Det skal være lige det, som de ønsker sig, ellers gider de ikke have det, fortæller hun. Heldigvis er mange forældre ifølge Rie Maegaard blevet bedre til at sætte en grænse for børns forbrug af for eksempel deres iPad, som er en konkurrent til legetøjet. - Man har opdaget, at vi skal være sammen på en anden måde. Det kræver også noget af de voksne, at vi gider spille et spil eller lege med Legoklodser. For tiden er det særligt pokemonkort, Ninja Turtles og Barbie-dukker, som er populære. Sidstnævnte har fået en renæssance efter flere års pause.

Gode kunder