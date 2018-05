Sosu-området og bygge- og anlægsbranchen mangler hænder. Det får nu Langeland Kommune til at arbejde målrettet på at omkvallificere ledige.

Langeland: Der er mangel på hænder inden for SOSU-området samt bygge- og anlægsbranchen, og derfor lægger Jobcenter Langeland i denne tid en særlig indsats i at få ledige omkvalificerede.

Til informationsmødet om omkvalificering inden for byggebranchen mødte 60 deltagere frem for blandt andet at høre AMU Fyn, TTS og 3F fortælle om mulighederne. Informationsmødet affødte, at 18 deltagere i øjeblikket er på et 2-ugers AMU kursus i TTS lokaler på Brovejen.

- Kurset "Brancheskift - På vej mod anlægsbranchen" er afpasset efter ønsker fra lokale håndværksmestre og efterfølges af fire ugers praktik ved forskellige virksomheder. Kurset har venteliste, skriver Jobcenter Langeland i en pressemeddelelse.