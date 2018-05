Nr. Lyndelse: Parkeringspladsen foran SuperBrugsen genlød tirsdag af ivrige stemmer, da GoCooks mobile køkken var rykket ind for at inspirere byens familier til en grønnere hverdagen. Børn fra Carl Nielsen skolens 6. årgang lavede deres helt egne pizzaer med grøntsager som porrer og pastinak, mens de lod pølserne og peperonien ligge i kølediskene.

- I SuperBrugsen vil vi gerne være med til at uddanne den første generation af børn og unge, der er bedre til at lave mad end deres forældre, fortæller Patrick Hjortshøj, formand for butiksbestyrelsen, der sørgede for, at GoCook kom til Nr. Lyndelse. /EXP