FODBOLD: De tre OB'ere Daniel Obbekjær, Mathias Brems og Valdemar Ibsen er alle tre udtaget til det danske U16-landshold, der den 27. til 31. maj. er i Slovakiet for at spille to venskabskampe mod det slovakiske U16-landshold. Landstræner Søren Hermansen har udtaget de tre fynboer efter at have set dem på OB's U17-ligahold. (leif)