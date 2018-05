Min Mening: Svanesang?

Initiativrige og fremsynede mennesker i kystbyerne på Fyn stiftede i 1980erne Maritimt Center Danmark. Et samarbejde til varetagelse af den maritime kulturarvs interesser og udbredelse, og et dynamisk hjemsted for initiativer og erhverv på havnene.

Foreningens første bedrift her i Svendborg var opførelsen af det, vi i dag kender som Sejlskibsbroen eller Træskibsbroen. Opført væsentligst for fondspenge blev broen overgivet til Svendborg Havn, der lovede at passe godt på den. Betingelsen var, at de klassiske skibe, der er medlem af TS (Træskibs Sammenslutningen), skulle have friplads ved den nybyggede bro. En ting, der ser ud til ganske at være gået i glemmebogen i dag.

Udover etableringen af træskibsbroen lejede Maritimt Center det gamle pakhus af kommunen og igangsatte en række tiltag, der alle havde til formål at skabe lokale arbejdspladser samt et landsdækkende netværk af lignende centre og havnepladser. Svendborg var på forkant af udviklingen og med til at inspirere hele Danmark til lignende tiltag.

Fåborg er nu ved at færdiggøre en træskibshavn. Maritime centre skyder op overalt i landet. Helsingør, Struer, Hobro, Holbæk, Middelfart, osv. osv. Byerne og havnene har fundet ud af, at det brander byen positivt, er attraktivt for tilflyttere, skaffer turister til og giver det liv, alle de, der gerne vil bo ved vandet, eftertragter.

Men Svendborg går pludselig modsat - hvad er det, der sker?

Svendborg Event har lige fyret den sidste medarbejder i Maritimt Center på Svendborg Havn. Byen står nu uden ledelse og profil i det arbejde, som resten af landet intensiverer.

Myten om at træskibsmiljøet er for gamle mænd med krumme piber er for længst gravlagt. TS oplever stigende tilgang af yngre generationer. Foreninger til bevarelse af de klassiske skuder skyder livskraftigt op rundt omkring i landet, og de steder, hvor kommunerne har set, hvad Svendborg så, men har glemt, oplever, hvordan livet på (træskibs-)havnene tiltrækker gæster, sejlere, tilflyttere, erhvervsliv og god stemning.

TS's årlige pinsestævne trækker hvert år 30.000-50.000 mennesker til værtsbyen.

Alle værtsbyer melder om fordoblet omsætning i butikker og restauranter, totalt udsolgte hoteller og andre overnatningssteder i stævnedagene og tiden omkring. Det er kort sagt en begivenhed, vi har svært ved at matche her i byen. Tag til Helsingør i pinsen og se selv.

Det ville klæde vores by at satse helhjertet på de maritime elementer og værdier. Det er det guld og de traditioner, vi har og skal pleje. Byen har fortjent et dynamisk samlende center, der i samarbejde med lokale kræfter, museer, foreninger og erhvervsliv og landets andre maritime kulturcentre, kan markere og profilere byen og dens bankende hjerte: havnen. Nedprioriteringen af Maritimt Center er katastrofal for Svendborg.