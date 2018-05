Debat: Smagsdommere siger ja til selvtægt

Af: Flemming Madsen, byrådsmedlem i Svendborg for Socialdemokratiet, formand for Teknik- og Erhvervsudvalget

Læserbrev: Selvtægt er ok. Det er åbenbart konklusionen i de mange læserbreve, som Fyns Amts Avis har lagt spalter til i den senere tid, når det handler om Café Rouge i Møllergade i Svendborg.

I flere af læserbrevene er Svendborg Kommune blevet beskyldt for smagsdommeri. Årsagen er, at kommunens medarbejdere har fastholdt, at indehaveren af Café Rouge, tidligere og mangeårig byrådsmedlem Jørgen Lundsgaard, har overtrådt lokalplanen ved at male caféen rød. Kritikken har også lydt, at der ikke har været fagligt personale med i vurderingen af sagen. Intet er mere forkert.

Medarbejderne har netop den faglighed, der gør, at de kan forholde sig til den lokalplan, der gælder i området, når det handler om farvevalg. En lokalplan som byrådet har vedtaget, og som indehaveren af Café Rouge Jørgen Lundsgaard selv har været med til at vedtage, da han var medlem af byrådet.

Tilbage i 1999 hvor lokalplanen for området blev vedtaget, havde vi en lang og grundig høringsproces med mange faglige input. Hvorefter lokalplanen blev vedtaget. Da en lokalplan er et juridisk dokument, som er skabt i en lang demokratisk proces, skal den behandles med respekt og kun ændres, hvis det er absolut nødvendigt.

En lokalplan er en rettesnor for, hvad der er muligt indenfor området. Derfor er hverken politikere eller medarbejderne i kommunens administration smagsdommere, når de gør opmærksom på, at lokalplanen ikke er overholdt.

Lokalplaner er så stor en del af det danske demokrati, at det vil være utænkeligt at ændre på dette, og hvad skulle sættes i stedet. I et demokrati kan tingene diskuteres og ændres, hvis der er flertal for det. Det gælder selvfølgelig også for lokalplaner, men de ændres ikke, fordi nogle begår selvtægt og andre råber smagsdommeri - sådan fungerer demokratiet ikke.